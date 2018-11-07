Надежда Савченко намерена стать президентом Украины

7 Нояб. 17:34 2018-11-07T17:34:40+03:00

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Политик Надежда Савченко планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Украины. Информацию о планах депутата рассказала журналистам сестра Вера.

По словам родственницы, Надежда пойдет на выборы из-за принципа и желания получить иммунитет.

"Для нее это уже дело принципа. Поскольку, если Надя зарегистрирует свою кандидатуру на должность президента, то после этого она даже какой-то иммунитет получит", — сказала Вера Савченко изданию «Главком».

Известно, что вскоре будет объявлен сбор средств на избирательную компанию Савченко "Общественно-избирательная платформа». Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

Напомним, что на данный момент депутат находится в СИЗО. Она была арестована в марте 2018 года. Надежде предъявили обвинение по семи статьям, среди которых подготовка терактов и госпереворота.

Ранее Савченко приговорили в России к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Луганске российских журналистов. Однако по просьбе родственников она была помилована Владимиром Путиным. После она вернулась в Украину, где стала депутатом.