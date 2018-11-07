2018-11-07T17:53:32+03:00
Политика

Россия, Иордания и США обсудят ситуацию в лагере "Рукбан"

Лидеры стран намерены помочь беженцам вернуться в места прежнего проживания
Сакина НУРИЕВА
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Россия, Иордания и США обсудят возвращение беженцев в места прежнего проживания из лагеря "Рукбан"Россия, Иордания и США обсудят возвращение беженцев в места прежнего проживания из лагеря "Рукбан"Фото: Александр КОЦ
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Представители России, Иордании, США и международных гуманитарных организаций 11 ноября проведут переговоры относительно тяжелой ситуации в сирийском лагере Рукбан. Об этом сообщил представитель МИД Илья Моргунов на совместном заседании Межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

"На 11 ноября запланировано заседание в Аммане с участием представителей США. Посольство России в Аммане фиксирует отсутствие общего подхода к решению проблемы Рукбана среди присутствующих в Иордании международных организаций. Так, ВПП, ЮНИСЕФ, МККК выступают в пользу активизации гуманитарной помощи, к этому же склоняются и США, в то время как резидент-координатор ООН в Аммане — за скорейшее переселение беженцев в Сирию", — информировал представитель МИД.

Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что необходимо в скором времени найти способы вернуть сирийцев, проживающих в лагере, в места постоянного проживания. Для этого нужны немедленные принципиальные решения. Также он отметил, что США несут прямую ответственность за сложившуюся ситуацию в лагере «Рукбан».

Кроме того, Россия поможет вернуть беженцев в места постоянного проживания из из 55-километровой зоны вокруг американской военной базы в Эт-Танфе .

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Сирии жителям позволили вернуться в лагерь Ярмук под Дамаском.

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