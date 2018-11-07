2018-11-07T18:03:47+03:00
Политика

Украинские депутаты в казачьих костюмах написали письмо Путину

Парламентарии из санкционного списка решили повторить сюжет известной картины Репина «Запорожцы»
Алена Басавина
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Депутаты Верховной рады в казачьих нарядах принялись сочинять письмо Путину Фото: Facebook Алексей ГончаренкоДепутаты Верховной рады в казачьих нарядах принялись сочинять письмо Путину Фото: Facebook Алексей Гончаренко
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Депутаты Верховной рады, попавшие под санкции России, написали письмо Владимиру Путину. Фотографию момента составления послания народные избранники опубликовали в Facebook.

Депутаты указали, что решили взять пример «со своих предков», которые умели вести переговоры с «врагами» на международном уроне. Они переоделись в традиционную одежду казаков и встали вокруг письменного стола, повторяя сюжет картины Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

«Конечно же, прошло много времени и адресат послания изменился. Но слова, которые все предельно объясняют — остались», - прокомментировал действо один из участников.

Известно, что блеснуть остроумием на бумаге решили восемь парламентариев. Среди них был Олег Барна, который «прославился» попыткой вынести с трибуны Арсения Яценюка с букетом. Также участие в написании принял глава организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России).

Напомним, что 1 ноября Россия ввела против Украины обещанные контрсанкции. У 322 граждан и 68 компаний заблокировали счета, ценные бумаги и имущество на территории РФ.

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