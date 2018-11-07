Эдгар Запашный готовится к операции в Германии

7 Нояб. 18:23 2018-11-07T18:23:27+03:00

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Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на Вернадского Эдгар Запашный сделает операцию. Информацию о своим состоянии здоровья артист цирка рассказал подписчикам в Instagram.

Под фотографией с изображением медицинского осмотра он написал, что решился на небольшую операцию на колене. Его лечением займется один из лучших хирургов Германии профессор Ицбики.

zapashny.ru И снова я на техосмотре в Германии! Русские врачи поставили мне диагноз ПОЛНЫЙ РАЗРЫВ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ КОЛЕНА! Первый раз я порвался в 2005 (гастроли в Москве и неудачное завершение трюка ПРЫЖКИ НА ЛОШАДЬ) и вот снова,но только я об этом уже не знал и смог работать несколько лет Небольшую операцию решили провести после новогодних шоу в Лужниках! А в перспективе через 10-15 лет мне придётся заменить коленный сустав на искусственный На фото Профессор Ицбики(один из лучших хирургов не только Германии,но и мира)! #эдгардзапашный #профессорицбики#немецкаямедицина #германия#профессор#хирургия#хирург#колено#надовыздоравливать #такиживем#germany #doktor #circusman#zapashnybrotherscircus #zapashny #запашный#ямашина

По словам Запашного, ранее российские врачи диагностировали у него полный разрыв передней крестообразной связки колена. Травму Эдгар получил несколько лет назад и был вынужден работать с ней всё это время.

"Первый раз я порвался в 2005 году (гастроли в Москве и неудачное завершение тюка «Прыжки на лошадь») и вот снова, но только я об этом уже не знал и смог работать несколько лет", - написал гендиректор цирка.

Он подчеркнул, что в перспективе, через 10-15 лет коленный сустав ему придется заменить на искусственный.

Напомним, что в феврале 2018 года Эдгару понадобилась медицинская помощь после падения на него зеркала и раковины. Руки артиста оказались настолько изрезаны осколками, что его экстренно пришлось доставить медикам.