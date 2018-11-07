Эдгар Запашный готовится к операции в Германии
Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на Вернадского Эдгар Запашный сделает операцию. Информацию о своим состоянии здоровья артист цирка рассказал подписчикам в Instagram.
Под фотографией с изображением медицинского осмотра он написал, что решился на небольшую операцию на колене. Его лечением займется один из лучших хирургов Германии профессор Ицбики.
По словам Запашного, ранее российские врачи диагностировали у него полный разрыв передней крестообразной связки колена. Травму Эдгар получил несколько лет назад и был вынужден работать с ней всё это время.
"Первый раз я порвался в 2005 году (гастроли в Москве и неудачное завершение тюка «Прыжки на лошадь») и вот снова, но только я об этом уже не знал и смог работать несколько лет", - написал гендиректор цирка.
Он подчеркнул, что в перспективе, через 10-15 лет коленный сустав ему придется заменить на искусственный.
Напомним, что в феврале 2018 года Эдгару понадобилась медицинская помощь после падения на него зеркала и раковины. Руки артиста оказались настолько изрезаны осколками, что его экстренно пришлось доставить медикам.