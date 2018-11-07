Фильм «Хантер Киллер» получил прокатное удостоверение в России

7 Нояб. 18:39 2018-11-07T18:39:51+03:00

Картина с Джерардом Батлером в главной роли выйдет в прокат 8 ноября

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В среду, 7 ноября, появилась информация о том, что американский фильм «Хантер Киллер», повествующий о спасении американскими подводниками российского президента, все-таки получил прокатное удостоверение. Как ожидается, лента с Джерардом Батлером в главной роли выйдет в прокат уже в этот четверг, 8 ноября.

«Прокатное удостоверение на фильм "Хантер Киллер" получено. Картина выходит в прокат 8 ноября», - сказали в пресс-службе дистрибьютора картины Megogo Distribution «Интерфаксу».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, изначально релиз фильма «Хантер Киллер» был намечен на 1 ноября. Однако боевик Донована Марша не получил прокатное удостоверение. Как пояснил тогда замглавы Минкультуры РФ Павел Степанов, ведомство не разрешило показывать фильм на территории России из-за неправильного пакета документов. А в минувший вторник, 6 ноября, министр культуры РФ Владимир Мединский пообещал, что «Хантер Киллер» получит прокатное удостоверение.