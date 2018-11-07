2018-11-07T18:44:31+03:00
Общество

РПЦ ответила на требование Порошенко покинуть Украину

Представители духовенства указали, что никаких представительств в Украине не имеют
Алена Басавина
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РПЦ заявляет, что никаких представительств на Украине не имеютРПЦ заявляет, что никаких представительств на Украине не имеютФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская православная церковь ответила на заявления президента Украины Петра Порошенко, который призвал священнослужителей вернуться «домой, в Россию».

По словам Московского патриархата, никаких представительств РПЦ в незалежной нет. Ситуациию они прокомментировали изданию РИА Новости.

"В Украине нет никаких представителей "российской православной церкви", более того, согласно диптихам, принятым в православном мире, такой православной организации неизвестно вообще. Украинская православная церковь не представляет никого, кроме украинского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает эту церковь и ее предстоятеля", - пояснил представитель духовенства.

Идею создания независимой украинской церкви он назвал насилием над совестью и религиозными убеждениями украинцев.

Ранее Петр Порошенко заявил, что представителям РПЦ в незалежной «нет места». Также он призвал их вернуться обратно в Россию. Президент также высказал надежду, что уже скоро Киев получит томос об автокефалии, что будет сравнимо с правозглашением независимости Украины 27 лет назад.

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