2018-11-07T19:18:53+03:00
Политика

Украина повторно выставит на продажу судно «Норд», снизив цену

Первоначально торги не состоялись из-за неуплаты всеми участниками гарантийного взноса
Дарья ИВАШКИНА
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Российское судно «Норд». Фото: пресс-служба Госпогранслужбы УкраиныРоссийское судно «Норд». Фото: пресс-служба Госпогранслужбы Украины
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В среду, 7 ноября, появилась информация о том, что Украина повторно выставит на электронные торги арестованное российское судно «Норд», снизив его стартовую цену. При этом генеральный директор украинского госпредприятия «СЕТАМ», занимающегося продажей, Виктор Вишнев не сомневается, что в конце концов сейнер «найдет своего покупателя».

«Арестованный сейнер "Норд" будет повторно выставлен на торги со снижением цены в соответствии с правилами проведения электронных торгов <...> и найдет своего покупателя», - написал Вишнев на своей странице в Facebook.

Также гендиректор «СЕТАМ» уточнил, что первоначально торги не состоялись, поскольку ни один из 12 зарегистрированных участников не уплатил гарантийный взнос для участия в торгах.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 7 ноября, стало известно, что Украина не смогла продать арестованное российское судно «Норд». Как отмечалось, электронные торги по продаже сейнера были признаны несостоявшимися.

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