2018-11-07T19:40:01+03:00
Экономика

Нефть Brent подешевела до $71,85 за баррель

Цены на черное золото перешли к снижению после публикации данных о запасах в США
Дарья ИВАШКИНА
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Нефть Brent подешевела до $71,85 за баррельНефть Brent подешевела до $71,85 за баррельФото: REUTERS
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Цены на нефть в среду, 7 ноября, перешли к снижению. Черное золото начало дешеветь после публикации данных министерства энергетики США о запасах нефти в стране.

К 18:50 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 0,39% - до 71,85 доллара за баррель. А цена фьючерса на нефть WTI на декабрь к тому времени понизилась на 0,69% - до 61,78 доллара.

Стоит отметить, что, согласно данным Минэнерго Соединенных Штатов, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5,78 миллиона баррелей. Между тем эксперты прогнозировали увеличение запасов черного золота всего на 1,9 миллиона баррелей.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, только в октябре цена нефти Brent впервые за четыре года превысила 84 доллара за баррель: в ходе торгов 1 октября ноябрьские фьючерсы на эталонную марку подорожали на 1,54% - до 84,13 доллара.

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