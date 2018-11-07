2018-11-07T19:50:53+03:00
В мире

Европарламент обсудит отмену антироссийских санкций

Итальянский парламентарий внес на рассмотрение поправки о снятии ограничительных мер
Алена Басавина
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Европарламент планирует рассмотреть отмену санкций против РоссииЕвропарламент планирует рассмотреть отмену санкций против РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутат от Италии Марио Боргезио предложил Европейскому парламенту пересмотреть отношение к России. Такой пункт он ввел в ежегодный доклад о реализации внешней политики ЕС.

По мнению Боргезио, санкции против России не достигают никакой цели, кроме усиления экономического кризиса.

"ЕП считает, что в общих интересах ЕС и России укреплять отношения, соответствующие международному праву; считает также целесообразным снять санкции, наложенные на Россию, которые не достигают ничего, кроме экономического кризиса, который затрагивает экспортеров, и повышения нестабильности в сфере внешней политики и обороны", - сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Однако в доклад также были внесены противоположные предложения. Депутат Йоханнес Корнелис ван Баален наоборот призвал продлить санкции до тех пор, "пока Россия не выполнит Минские соглашения".

Напомним, что санкции против России были введены после ухудшения ситуации на Украине. Российские власти не раз заявляли, что запретительные меры только мешают наладить диалог.

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