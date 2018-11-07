7 Нояб. 20:04 2018-11-07T20:04:42+03:00

МЧС будет проверять торговые центры раз в два года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проверки по новым правилам начнутся во второй половине 2019 года

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В среду, 7 ноября, стало известно, что МЧС РФ собирается повысить категорию риска для объектов с массовым пребыванием людей, в том числе для торговых центров, со «значительного» на «высокий». Как отметил главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев, специалисты будут проводить плановые проверки на таких объектах раз в два года.

Также, по словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, в спасательном ведомстве подготовили проект постановления, согласно которому к пяти существующим категориям риска будет добавлена еще одна - «чрезвычайно высокая». К новой категории будут относиться социально значимые и опасные объекты, а проверки в подобных местах будут проводиться ежегодно.

«Как ожидается, постановление правительства будет подписано в этом году, а планирование проверок по новым правилам начнется уже в 2019 году», - приводит слова Еникеева ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне появилась информация, что после проверок пожарной безопасности в России закрыли около 400 торговых центров.