2018-11-07T20:28:17+03:00
Политика

Страховщикам разрешили не раскрывать подпавших под санкции акционеров

Как именно скрывать данные, будет решать сама страховая компания
Дарья ИВАШКИНА
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Страховщикам разрешили не раскрывать подпавших под санкции акционеровСтраховщикам разрешили не раскрывать подпавших под санкции акционеровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство определило условия, при которых страховые компании имеют право не раскрывать своих акционеров или бенефициаров. Так, страховщикам по аналогии с банками разрешили скрывать информацию о своих акционерах, если те находятся под иностранными санкциями.

Согласно постановлению кабмина, опубликованному на интернет-портале правовой информации, такую защитную меру участники страхового рынка могут применять при условии, что акционер, попавший под действие ограничительных мер, имеет контроль или владеет значительной частью компании.

Между тем как именно скрывать данные, будет решать сам страховщик: он может либо вообще не раскрывать состав владельцев, либо делать это в ограниченном объеме.

Стоит отметить, что в настоящее время страховщики обязаны публиковать на своем сайте список всех лиц, под контролем которых находится организация.

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