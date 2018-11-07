Четыре человека пострадали при жесткой посадке Boeing 747 в Канаде

7 Нояб. 21:14 2018-11-07T21:15:14+03:00

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В среду, 7 ноября, стало известно о ЧП в аэропорту канадского Галифакса. Там неудачно приземлился грузовой Boeing-747 авиакомпании Sky Lease Cargo, прибывший из американского города Чикаго (штат Иллинойс). При этом самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 50 метров.

В результате жесткой посадки без пострадавших не обошлось: четыре члена экипажа получили травмы и были доставлены в больницу, сообщается в Twitter аэропорта Галифакс Стэнфилд. Кроме того, серьезно пострадало и само воздушное судно, которое следовало из США в Китай, а в Канаде должно было просто забрать груз.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре похожий случай произошел в аэропорту Якутска. Там пассажирский самолет Sukhoi SuperJet также выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке.