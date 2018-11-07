Трамп призвал прекратить расследование по «российскому делу»

7 Нояб. 21:43 2018-11-07T21:43:06+03:00

Президент США заявил, что никакого «вмешательства» РФ в американские выборы 2016 года не было

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В среду, 7 ноября, американский лидер Дональд Трамп призвал прекратить расследование дела о «вмешательстве» России в президентские выборы, которые состоялись в США в 2016 году.

При этом хозяин Белого дома выразил мнение, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера «очень вредно» для Соединенных Штатов и является «фальшивкой», так как посвящено приписываемому ему «сговору с Москвой», которого на самом деле никогда не было.

«Я считаю, что это очень вредно для нашей страны. Это постыдно. Оно должно прекратиться. <…> Это расследование, на которое потрачены миллионы и миллионы долларов, но никакого сговора не было», - приводит слова Трампа Reuters.

Также американский лидер заверил, что расследование Мюллера его «никак не беспокоит».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, расследование дела о якобы имевшем место сговоре Трампа и российских властей во время предвыборной гонки 2016 год ведется с мая прошлого года. При этом Белый дом и Кремль неоднократно опровергали «вмешательство» Москвы в американские президентские выборы.