Трамп призвал прекратить расследование по «российскому делу»
В среду, 7 ноября, американский лидер Дональд Трамп призвал прекратить расследование дела о «вмешательстве» России в президентские выборы, которые состоялись в США в 2016 году.
При этом хозяин Белого дома выразил мнение, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера «очень вредно» для Соединенных Штатов и является «фальшивкой», так как посвящено приписываемому ему «сговору с Москвой», которого на самом деле никогда не было.
«Я считаю, что это очень вредно для нашей страны. Это постыдно. Оно должно прекратиться. <…> Это расследование, на которое потрачены миллионы и миллионы долларов, но никакого сговора не было», - приводит слова Трампа Reuters.
Также американский лидер заверил, что расследование Мюллера его «никак не беспокоит».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, расследование дела о якобы имевшем место сговоре Трампа и российских властей во время предвыборной гонки 2016 год ведется с мая прошлого года. При этом Белый дом и Кремль неоднократно опровергали «вмешательство» Москвы в американские президентские выборы.
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