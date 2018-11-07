Комитет Госдумы поддержал законопроект о любительской рыбалке

7 Нояб. 21:58 2018-11-07T22:03:33+03:00

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В среду, 7 ноября, комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о любительском рыболовстве.

В частности, как уточнил глава думского комитета Николай Николаев, законопроект в редакции второго чтения предусматривает возможность использования сетей только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока в целях удовлетворения личных потребностей. Причем эти сети должны будут поштучно маркироваться в территориальных управлениях Росрыболовства и учитываться в специальном реестре.

Кроме того, по словам Николаева, обновленный документ предусматривает некоторые «полезные ограничения» - запрет на любительское рыболовство и аквакультуру на одном водном объекте, запрет на оборот жаберных сетей и подводную охоту с использованием электронных средств обнаружения рыбы, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что правительство разработало поправки к законопроекту «О любительском рыболовстве». Как отмечалось, кабмин решил отменить платную рыбалку и выдавать рыбакам-любителям именные разрешения.