7 Нояб. 22:53 2018-11-07T23:03:03+03:00

СКР опубликовал видео с места жестокого убийства матери и ее 12-летнего ребенка Фото: кадр с видео

Тела женщины и ее сына с множественными ножевыми ранениями нашли в квартире на севере Москвы [видео]

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В среду, 7 ноября, Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео с места жестокого убийства матери и ее 12-летнего сына.

Появившаяся в сети запись была сделана в квартире жилого дома, расположенного на улице Софьи Ковалевской на севере Москвы, где и были найдены тела. На кадрах видно, как на месте преступления работают следователи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/676791" frameborder="0"></iframe> В квартире на севере Москвы обнаружили тела женщины и 12-летнего ребенка.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду в квартире на севере Москвы обнаружили тела 35-летней женщины и ее 12-летнего сына с множественными ножевыми ранениями.

Как отмечалось, правоохранители подозревают, что преступление мог совершить мужчина, с которым хозяйка квартиры встречалась в последнее время. Также стражи порядка разыскивают бывшего мужа убитой - отца мальчика: супруги были в разводе около года и проживали в разных квартирах.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело: дело завели по статье «Убийство двух лиц».