СКР опубликовал видео с места жестокого убийства матери и ее 12-летнего ребенка
В среду, 7 ноября, Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео с места жестокого убийства матери и ее 12-летнего сына.
Появившаяся в сети запись была сделана в квартире жилого дома, расположенного на улице Софьи Ковалевской на севере Москвы, где и были найдены тела. На кадрах видно, как на месте преступления работают следователи.
В квартире на севере Москвы обнаружили тела женщины и 12-летнего ребенка.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду в квартире на севере Москвы обнаружили тела 35-летней женщины и ее 12-летнего сына с множественными ножевыми ранениями.
Как отмечалось, правоохранители подозревают, что преступление мог совершить мужчина, с которым хозяйка квартиры встречалась в последнее время. Также стражи порядка разыскивают бывшего мужа убитой - отца мальчика: супруги были в разводе около года и проживали в разных квартирах.
По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело: дело завели по статье «Убийство двух лиц».
В квартире на севере Москвы соседи нашли тела двух человек - женщины и ее 12-летнего сына.На месте преступления сейчас работают оперативные службы и криминалисты.