2018-11-07T23:03:03+03:00
Происшествия

СКР опубликовал видео с места жестокого убийства матери и ее 12-летнего ребенка

Тела женщины и ее сына с множественными ножевыми ранениями нашли в квартире на севере Москвы [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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СКР опубликовал видео с места жестокого убийства матери и ее 12-летнего ребенкаСКР опубликовал видео с места жестокого убийства матери и ее 12-летнего ребенкаФото: кадр с видео
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В среду, 7 ноября, Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео с места жестокого убийства матери и ее 12-летнего сына.

Появившаяся в сети запись была сделана в квартире жилого дома, расположенного на улице Софьи Ковалевской на севере Москвы, где и были найдены тела. На кадрах видно, как на месте преступления работают следователи.

В квартире на севере Москвы обнаружили тела женщины и 12-летнего ребенка.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду в квартире на севере Москвы обнаружили тела 35-летней женщины и ее 12-летнего сына с множественными ножевыми ранениями.

Как отмечалось, правоохранители подозревают, что преступление мог совершить мужчина, с которым хозяйка квартиры встречалась в последнее время. Также стражи порядка разыскивают бывшего мужа убитой - отца мальчика: супруги были в разводе около года и проживали в разных квартирах.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело: дело завели по статье «Убийство двух лиц».

В квартире на севере Москвы соседи нашли тела двух человек - женщины и ее 12-летнего сына.На месте преступления сейчас работают оперативные службы и криминалисты.

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