В Кремле сомневаются, что отношения России и США улучшатся после выборов в конгресс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сомневается, что отношения между Москвой и Вашингтоном улучшатся после промежуточных выборов в конгресс США.
«Можно предположить с большой долей уверенности, что, конечно, скажем так, каких-то радужных перспектив по нормализации российско-американских отношений на горизонте не наблюдается», - сказал он, отвечая на расспросы журналистов в среду, 7 ноября.
При этом пресс-секретарь главы российского государства отметил, что «это не значит, что мы не стремимся к диалогу».
«Перед нами все-таки стоит много проблем, которые требуют нашего российско-американского общения. Это проблемы стабильности и контроля за вооружениями. Без разговора эти проблемы сами не рассосутся», - пояснил Дмитрий Песков.
Когда его спросили, улучшится ли после выборов внутриполитическая ситуация в США, которая, как заявлял президент страны Дональд Трамп, якобы мешает ему «налаживать» отношения с Россией, Песков ответил: «Хуже или лучше — решать американцам».
«У президента Путина есть его визави — президент Трамп. Вот, собственно, и все. И им продолжать общение», - приводит его слова РИА Новости.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, по предварительным итогам выборов 6 ноября, республиканцы сохранили контроль над Сенатом, но потеряли контроль над Палатой представителей. Дональд Трамп назвал результаты голосования «потрясающим успехом».