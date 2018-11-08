2018-11-08T07:21:38+03:00
Политика

В Кремле сомневаются, что отношения России и США улучшатся после выборов в конгресс

Как отметил Дмитрий Песков, «радужных перспектив по нормализации российско-американских отношений на горизонте не наблюдается»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сомневается, что отношения между Москвой и Вашингтоном улучшатся после промежуточных выборов в конгресс США.

«Можно предположить с большой долей уверенности, что, конечно, скажем так, каких-то радужных перспектив по нормализации российско-американских отношений на горизонте не наблюдается», - сказал он, отвечая на расспросы журналистов в среду, 7 ноября.

При этом пресс-секретарь главы российского государства отметил, что «это не значит, что мы не стремимся к диалогу».

«Перед нами все-таки стоит много проблем, которые требуют нашего российско-американского общения. Это проблемы стабильности и контроля за вооружениями. Без разговора эти проблемы сами не рассосутся», - пояснил Дмитрий Песков.

Когда его спросили, улучшится ли после выборов внутриполитическая ситуация в США, которая, как заявлял президент страны Дональд Трамп, якобы мешает ему «налаживать» отношения с Россией, Песков ответил: «Хуже или лучше — решать американцам».

«У президента Путина есть его визави — президент Трамп. Вот, собственно, и все. И им продолжать общение», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, по предварительным итогам выборов 6 ноября, республиканцы сохранили контроль над Сенатом, но потеряли контроль над Палатой представителей. Дональд Трамп назвал результаты голосования «потрясающим успехом».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США заявили, что могут остановить строительство "Северного потока-2"
Данные о российских военных приравняют к гостайне
Защитника "Локомотива" Владислава Игнатьева вызвали в сборную России по футболу
Жительница Техаса взорвала свое свадебное платье на вечеринке в честь развода
Серебренников дал показания по делу о хищении бюджетных средств
Представители Google и Роскомнадзора проведут переговоры 14 ноября
Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в РФ
Госдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет на 2018 год
В Португалии серфера накрыла 20-метровая волна
Постпред США призвал ЕС к единству санкционной политики против РФ
Захарова считает, что в скором времени мировой интернет будет ограничен
«Очередное «хайли лайкли» в австрийском варианте»: В Совфеде прокомментировали шпионский скандал
В Минобороны рассказали о состоянии "Адмирала Кузнецова" после ЧП с краном
Шведская журналистка заявила, что русские мужчины «ослабли» от тяжелой истории страны
Президент США объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия
Ростуризм просит россиян остерегаться зон лесных пожаров в Калифорнии
В Госдуме прокомментировали союз Украины и США против "Северного потока-2"
Канкун назван самым зависимым от туризма городом мира
Арабских полицейских посадят на российские летающие байки
Малолитражки вместо внедорожников
Путин впервые посетил Сингапур
В 2018 году во Франции предотвратили шесть терактов