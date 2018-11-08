СКР возбудил уголовное дело об убийстве женщины и ее сына в Москве

8 Нояб. 04:52 2018-11-08T05:02:19+03:00

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Их тела нашли в квартире жилого дома на улице Софьи Ковалевской [видео]

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После страшной находки в одном из жилых домов на улице Софьи Ковалевской в Москве, где в среду вечером нашли тела женщины и 12-летнего мальчика с признаками насильственной смерти, следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России – «Убийство двух и более лиц».

Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России. Отмечается, что расследование продолжается, сотрудники правоохранительных органов устанавливают картину произошедшего, допрашивают соседей погибших, изучают записи камер видеонаблюдения. Работу следователей и криминалистов координирует и.о руководителя ГСУ СК РФ по Москве Андрей Стрижов.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 7 ноября в квартире жилого дома на улице Софьи Ковалевской обнаружили тела 35-летней женщины и ее 12-летнего сына с множественными ножевыми ранениями.

По одной из версий, преступление мог совершить мужчина, с которым хозяйка квартиры встречалась в последнее время. Также правоохранители разыскивают бывшего мужа убитой – отца мальчика. Супруги были в разводе около года и проживали раздельно.