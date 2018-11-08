СКР возбудил уголовное дело об убийстве женщины и ее сына в Москве
После страшной находки в одном из жилых домов на улице Софьи Ковалевской в Москве, где в среду вечером нашли тела женщины и 12-летнего мальчика с признаками насильственной смерти, следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России – «Убийство двух и более лиц».
Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России. Отмечается, что расследование продолжается, сотрудники правоохранительных органов устанавливают картину произошедшего, допрашивают соседей погибших, изучают записи камер видеонаблюдения. Работу следователей и криминалистов координирует и.о руководителя ГСУ СК РФ по Москве Андрей Стрижов.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 7 ноября в квартире жилого дома на улице Софьи Ковалевской обнаружили тела 35-летней женщины и ее 12-летнего сына с множественными ножевыми ранениями.
По одной из версий, преступление мог совершить мужчина, с которым хозяйка квартиры встречалась в последнее время. Также правоохранители разыскивают бывшего мужа убитой – отца мальчика. Супруги были в разводе около года и проживали раздельно.
В квартире на севере Москвы обнаружили тела женщины и 12-летнего ребенка.