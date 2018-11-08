США предупредили, что у 246 самолетов Boeing 737 Max по всему миру могут возникнуть проблемы с датчиками

8 Нояб. 06:09 2018-11-08T06:14:03+03:00

С таким заявлением американское Федеральное авиационное управление выступило в связи с авиакатастрофой в Индонезии

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Соединенные Штаты предупредили, что у 246 самолетов Boeing 737 Max, которые используют различные авиакомпании по всему миру, могут возникнуть проблемы с датчиками.

Об этом говорится в заявлении Федерального авиационного управления (FFA) США, которое распространило специальные директивы для экипажей лайнера этого типа на случай возникновения технической неисправности, которая может привести к авиакатастрофе, как в Индонезии.

Отмечается, что 246 «проблемных» самолетов, о которых американцы предупредили как свои авиакомпании, так и зарубежные, авиаперевозчиками США используется только 45, они принадлежат Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, о крушении Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air стало известно утром 29 октября. Лайнер, вылетевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в море в районе западного побережья острова Ява через 13 минут после взлета. Его обломки обнаружили на глубине 30 – 40 метров. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

Ранее власти Индонезии объявили, что лайнер разрушился от сильного удара о поверхность Яванского моря.