В Китае произошел взрыв на химическом заводе: погибли шесть человек

8 Нояб. 08:42 2018-11-08T08:42:11+03:00

В Китае произошел взрыв на химзаводе Фото: REUTERS

Еще семь человек получили ранения

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В городе Синьлэ, провинция Хэбэй, Северный Китай, произошел взрыв на заводе химических удобрений. В результате происшествия погибли, по меньшей мере, шесть человек. Еще семь человек получили ранения, передает агентство Синьхуа.

Отмечается, что на одном из заводов по производству удобрений произошел взрыв газогенераторной установки. Среди семерых пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии.

К месту инцидента прибыли представители правоохранительных органов и машины скорой помощи. Раненые отправлены в ближайшую больницу,

После происшествия местные власти незамедлительно оказали помощь, причина случившегося устанавливается.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле произошел взрыв на химическом заводе в китайской провинции Сычуань.Жертвами происшествия стали как минимум 19 человек, еще 12 человек пострадали.