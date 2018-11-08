США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Военно-воздушные силы США провели очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.
Как сообщило агентство Associated Press, испытание произвели с базы Ванденберг в штате Калифорния. По информации представителей Командования глобального удара ВВС, пуск Minuteman III без боезаряда состоялся во вторник в 23:01 по времени Западного побережья США (10:01 мск среды).
Отмечается, что целью пуска была отработка надежности и точности систем ракеты. По данным СМИ, была удачно поражена учебная цель, расположенная в Тихом океане. Других деталей испытания не приводится.
Напомним, в июле 2018 года состоялось неудачное испытание Minuteman III. Военное командование США заявило, что во время полета были обнаружены недостатки, на нее был отправлен сигнал о самоуничтожении. В этот момент ракета приближалась к заданной цели в районе атолла Кваджалейн, Маршалловы острова в Тихом океане.