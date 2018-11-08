В МВД просят рассекретить психдиагнозы

8 Нояб. 10:49 2018-11-08T10:50:15+03:00

Правоохранители говорят, что так они смогут проводить профилактическую работу с «буйными»

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Предложение открыть доступ к диагнозам пациентов психучреждений прозвучало на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

В МВД мотивировали тем, что с них требуют проводить профилактическую работу и предотвращать преступления, а «буйные» психбольные часто представяют угрозу для окружающих, но с ними не работают, потому что у полиции нет таких данных.

Достаточно вспомнить нижегородца Олега Белова, который убил беременную жену и 6 своих детей. Он, как выяснилось, в молодости состоял на психучете, но потом скрывал это и от семьи и от окружающих. Закончилось все плачевно.

В МВД уже заявили, что планируют обратиться в Госдуму рассмотреть вопрос о раскрытии подобных диагнозов без согласия пациентов.

Напомним, сейчас все диагнозы являются врачебной тайной. И медики не поддерживают идею полиции. Говорят, что это приведет лишь к тому, что душевнобольные пациенты перестанут идти к врачам, дабы не афишировать свои диагноз. И ведь большинство из них вовсе не буйные.

В одном сходятся и медики и полицейские - работать с такими людьми надо сообща, пишет газета "Известия".