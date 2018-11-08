МИД: Террористы мешают созданию демилитаризованной зоны в Идлибе

8 Нояб. 11:32 2018-11-08T15:04:40+03:00

В МИД сообщили, что террористы по-прежнему мешают созданию демилитаризованной зоны в Идлибе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пока рано говорить о завершении формирования демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.

Политик отметила, что, несмотря на формирования демилитаризованной полосы вдоль границ этой зоны, «террористы из "Ан-Нусры"*, союзники этой группировки, незаконные вооруженные формирования ежедневно устраивают провокации». Об этом она сообщила на брифинге в Москве.

Ранее Захарова сообщала, что в идлибской зоне деэскалации по-прежнему присутствуют боевики из "Нусры" и других террористических группировок, которые не оставляют попыток сорвать реализацию меморандума, заключенного 17 сентября между Россией и Турцией.

Напомним, 17 сентября текущего года по итогам переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи министры государств подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе. К 15 октября стороны должны были создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками, а к 10 октября вывести тяжелое вооружение из зоны: танки и реактивные системы залпового огня.

"Ан-Нусра"* - запрещенная в РФ террористическая организация.