2018-11-08T11:46:32+03:00
Политика

Финляндская православная церковь опровергла слова Порошенко о ее позиции по автокефалии УПЦ

Представитель церкви диакон Владимир Сократилин сообщил, что ФПЦ не делала официальных заявлений по этому вопросу
Екатерина БОЛГОВА
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Финская церковь опровергла заявления Киева о поддержке автокефалииФинская церковь опровергла заявления Киева о поддержке автокефалииФото: REUTERS
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Представитель Финляндской православной церкви (ФПЦ) диакон Владимир Сократилин заявил, что церковь не делала официальных заявлений об автокефалии на Украине.

"Официальная позиция: следим за развитием ситуации, молимся за сохранения мира и единства в Церкви", — сказал Сократилин.

Он отметил, что встреча Порошенко и архиепископа Льва, состоявшаяся в Хельсинки, имела закрытый и неофициальный характер, передает РИА Новости.

Напомним, ранее украинские власти сообщили, что глава ФПЦ архиепископ Лев заявил Петру Порошенко, что поддерживает автокефалию неканонической церковной структуры на Украине. При этом ранее в Финляндской православной церкви заявляли, что надеются на нормализацию отношений всех сторон

Украина добивается от Константинопольского патриархата автокефалии для неканонической церковной структуры на Украине. В октябре 2018 года Константинополь объявил, что начинает эту процедуру. Синод РПЦ назвал действия Константинополя расколом и прекратил евхаристическое общение с Константинополем по всей канонической территории. Также общение с Константинополем разорвала и Русская зарубежная церковь.

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