Финляндская православная церковь опровергла слова Порошенко о ее позиции по автокефалии УПЦ
Представитель Финляндской православной церкви (ФПЦ) диакон Владимир Сократилин заявил, что церковь не делала официальных заявлений об автокефалии на Украине.
"Официальная позиция: следим за развитием ситуации, молимся за сохранения мира и единства в Церкви", — сказал Сократилин.
Он отметил, что встреча Порошенко и архиепископа Льва, состоявшаяся в Хельсинки, имела закрытый и неофициальный характер, передает РИА Новости.
Напомним, ранее украинские власти сообщили, что глава ФПЦ архиепископ Лев заявил Петру Порошенко, что поддерживает автокефалию неканонической церковной структуры на Украине. При этом ранее в Финляндской православной церкви заявляли, что надеются на нормализацию отношений всех сторон
Украина добивается от Константинопольского патриархата автокефалии для неканонической церковной структуры на Украине. В октябре 2018 года Константинополь объявил, что начинает эту процедуру. Синод РПЦ назвал действия Константинополя расколом и прекратил евхаристическое общение с Константинополем по всей канонической территории. Также общение с Константинополем разорвала и Русская зарубежная церковь.