Госдума приняла законопроект о персональной электронной карте как документе воинского учета

8 Нояб. 11:58 2018-11-08T11:59:01+03:00

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Депутаты Госдумы на пленарном заседании во втором, основном чтении законопроект о введении персональной электронной карты как документа воинского учета.

Документом предлагается "дополнить перечень сведений о гражданине, содержащихся в документах воинского учета, включив в него иные (в том числе биометрические) персональные данные, определенные Положением о воинском учете".

Председатель профильного думского комитета по обороне Владимир Шаманов пояснил, что в карте будут обозначены фамилия, имя и отчество гражданина, дата рождения, место жительства, образование, место работы, годность к военной службе по состоянию здоровья, наличие военно-учетных и гражданских специальностей и спортивного разряда кандидата в мастера спорта и другие данные воинского учета, которые предусмотрены законом РФ.

Отмечается, что персональная электронная карта будет иметь высокую степень защиты. Ее будут выдавать только тем, кто даст свое согласие на получение. При этом карта не отменяет выдачу гражданам военного билета.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что военнообязанные в России получат электронные чип-карты.