В Италии умер художник Оскар Рабин

8 Нояб. 12:09 2018-11-08T12:10:15+03:00

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В Италии скончался известный живописец Оскар Рабин. Художнику было 90 лет. Возможной причиной его смерти медики называют сердечный приступ.

Как сообщил представитель художника, меценат коллекционер Марк Ивасилевич, Рабин скончался накануне открытия выставки в Русской академии Флоренции, передает сайт телеканала «Звезда».

Оскар Рабин стал известен широкой публике в 1974 году, когда организованную им выставку неофициального искусства в Москве разогнали бульдозерами и поливочными машинами. Спустя несколько лет после скандального инцидента художника лишили советского гражданства, из-за чего ему пришлось мигрировать во Францию, где он и прожил до глубокой старости.

Гражданство живописцу вернули в 1990 году, а паспорт гражданина России Рабин получил в 2006 году. В 2017 году художник был признан кавалером ордена Российской академии художеств «За служению искусству», передает сетевое издание m24.ru.