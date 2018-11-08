Травма защитника ЦСКА Марио Фернандеса: футболисту удалось избежать перелома

8 Нояб. 12:11 2018-11-08T12:12:12+03:00

У футболиста сборной России после матча с "Ромой" не подтвердился перелом скулы и носа

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В среду, 7 ноября, футболисты московского ЦСКА проиграли со счетом 1:2 в матче 4 тура Лиги Чемпионов итальянской "Роме". С 12-й минуты игры армейцы играли без одного из лидеров - защитника Марио Фернандеса, который получил травму в столкновении с одним из игроков команды соперника. Сегодня же стал известен диагноз Фернандеса:

- Медицинское обследование, проведенное сразу после матча ПФК ЦСКА – «Рома», выявило у Марио Фернандеса сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица. Подозрения на перелом скулы и носа, к счастью, не подтвердились, - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Кроме того, есть новости и по состоянию здоровья футболиста ЦСКА Ивана Облякова:

- У полузащитника армейцев Ивана Облякова диагностирован закрытый косой перелом 4-й пястной кости правой кисти.

Напомним, что после 4 туров группового этапа Лиги Чемпионов ЦСКА идет на 3 месте в группе с 4 очками. Впереди него - "Рома" и "Реал", а позади - "Виктория Пльзень", с которой армейцы сыграют 27 ноября.