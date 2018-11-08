ВЦИОМ: россияне предпочитают отечественные продукты

8 Нояб. 12:30 2018-11-08T12:30:24+03:00

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Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил жителей страны по поводу закупки продуктов. Статистическое исследование было приурочено к Всемирному дню качества.

Согласно опубликованным данным, при покупке продуктов питания сограждане отдают предпочтение отечественным производителям. При равной цене они скорее купят российские овощи (95%), рыбу и мясо (94%), молочные продукты (91%), фрукты (82%), макароны (85%) и шоколад (76%).

При покупке лекарств россияне с большей вероятностью выберут отечественные марки (51%). Однако одежду (46%) и обувь (52%) предпочтут импортные. Что касается бытовой техники и электроники, то доверие граждан России здесь на стороне зарубежных производителей (73%).

ВЦИОМ также спрос россиян, кто в их семье занимается закупкой продуктов. Почти треть мужчин (31%) рассказали, что самостоятельно ходят по магазинам. Больше половины (51%) указали, что делают равный вклад в обеспечение семьи продовольствием. Еще часть (15%) призналась, что никак не участвует в данном процессе.

Мнение женской половины опрошенных было другим. Большая часть россиянок (61%) посчитала закупку продуктов своей задачей. Треть женщин (34%) ощущают помощь семьи. А 5% не участвует в закупках.

Еще подавляющее большинство россиян (76%) скептично относится к информации о составе продуктов на упаковке.