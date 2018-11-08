МИД подсчитал число введенных США санкций против России

8 Нояб. 12:24 2018-11-08T12:24:12+03:00

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве заявила, что за последние годы США ввели против РФ 63 станционных ограничения.

"С 2011 года США вводили против России разные ограничения и запреты уже 62 раза. Время идет, поводы находятся. Понимаем, что могут последовать и новые с такой же легкостью, с какой они принимались ранее, и безответственностью", — сказала Захарова.

Также она отметила, что Россию невозможно запугать ультиматумами, добавив, что больше пугает уровень профессионализма американских деятелей, «которые делают подобные заявления».

Напомним, ранее США заявили о своих намерений начать второй этап санкций против РФ по делу Скрипалей после 6 ноября. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино сообщил, что Вашингтон не станет вводить санкции, если Москва сможет доказать, что "больше не будет использовать химическое оружие и позволит международным инспекторам удостовериться в этом”

Предыдущий пакет санкций вступил в силу 27 августа.