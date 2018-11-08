Американка получила ожоги от загоревшегося iPhone Х

8 Нояб. 12:37 2018-11-08T12:37:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница США получила ожоги в результате возгорания смартфона. Девушка поставила iPhone модели Х на зарядку и положила рядом с собой на кровать. Когда американка задремала, телефон загорелся и девушка получила ожог.

При этом пострадавшая заявила, что не собирается подавать в суд на компанию-производителя Apple. Девушка отметила, что возгорание, скорее всего произошло из-за плохого зарядного шнура, а не из-за брака мобильного телефона. Она добавила, что самовозгорания аккумулятора iPhone не было. По всей видимости причиной локального пожара стало короткое замыкание, из-за того, что зарядное устройство телефона было сильно изношено, а провода буквально выбивались наружу, передает телеканал «360».

Добавим, что это не первый инцидент с iPhone. Ранее СМИ писали о женщине из города Тайчжун, у которой во время зарядки взорвался аккумулятор. Это произошло на пятый день после покупки. В результате взрыва у телефона задняя панель отделилась от корпуса телефона, передает сайт телеканала «Звезда».