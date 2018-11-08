Разбивший звезду Трампа на Аллее славы Голливуда получил один день заключения

8 Нояб. 12:50 2018-11-08T12:50:06+03:00

Остин Клэй также будет три года находиться под особым надзором и 20 дней заниматься общественными работами

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Американец Остин Клэй получил три года нахождения под особым надзором, 20 дней общественных работ и один день тюремного заключения за то, что в июле разбил именную звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы Голливуда. Соответствующий вердикт вынес суд в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

В сообщении окружной прокуратуры Лос-Анджелеса отмечается, что во время судебного заседания 24-летний Клэй не стал опротестовывать обвинения. Кроме того, Клэй должен выплатить компенсацию за ущерб в размере свыше 9,4 тысячи долларов.

Напомним, в 2007 году на Аллее славы Голливуда была установлена звезда Трампа за популярное реалити-шоу The Apprentice на телеканале NBC. После того, как Трамп стал президентом США, его звезду уже дважды разрушали вандалы. В октябре 2016 года это сделал Джеймс Отис кувалдой, а в июле 2018 года эти действия повторил Клэй при помощи кирки.

В апреле 2016 года была выпущена петиция с требованием к властям Лос-Анджелеса лишить Трампа именной звезды на Аллее славы.