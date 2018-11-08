В Российском топливном союзе готовятся к росту цен

8 Нояб. 12:53 2018-11-08T12:53:30+03:00

Пока же нефтяные компании вводят наценки для корпоративных клиентов

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Цены на бензин – тема болезненная не только для автомобилистов, но и для бизнеса. Первые уверяют, что топливо стоит несоразмерно дорого, вторые обратное.

В итоге правительство решило урегулировать ситуацию и заморозило розничные цены на бензин и дизельное топливо. Взамен нефтяникам пообещали не поднимать акцизы, но легче не стало.

Выяснилось, что скрытые наценки на топливо все же есть. Они действуют для корпоративных клиентов.

В Российском топливном союзе объясняют это тем, что продавцы пытаются хоть как-то выровнять баланс и не работать себе в убыток.

- Все ищет способы компенсировать потери от заморозки цен. Не тушкой, так чучелом, как угодно. Оптовые цены у нас таковы, что розничный рынок работает в убыток у всех, - рассуждает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Если раньше предприятия получали скидку на топливо при оптовых закупках, теперь надбавку. Порой она может доходить до 5%. Это неминуемо приведет к росту цен на топливо, отмечает эксперт телеканалу «360».