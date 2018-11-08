2018-11-08T13:29:43+03:00
Политика

В армию вернутся ротные замполиты

До 1 декабря офицеры-воспитатели появятся во всех остальных воинских соединениях
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments22
В армию вернутся ротные замполитыВ армию вернутся ротные замполитыФото: Александра ШОПЕНКО
Изменить размер текста:

То, что недавно было лишь обещанием, становится явью - в армию возвращаются ротные замполиты. Первые должности появились в мотострелковых частях и соединениях. Остальные - на очереди.

Напомним, замполиты исчезли в 2008 году. И вот, спустя 10 лет, решили их возродить вместе с Главным военно-политическим управлением.

Молодежь в армию приходит разношерстная и сплотить их в единый коллектив тяжело. Как раз замполиты и занимались этим вопросом: формировать идеологию, а так как марксизма-ленинизма давно нет, будут делать упор на патриотизм.

На данный момент замполиты появились в мотострелковых ротах численностью более 100 солдат. Потом они появятся и в подразделениях, где 75 военнослужащих. К 1 декабря все должности замполитов должны быть укомплектованы.

Но, если раньше у замполитов были привилегированные полномочия, на этот раз это будут скорее офицеры-психологи-воспитатели. Они будут следить за психологическим состоянием бойцов, формировать в них командный дух (с помощью мероприятий, стенгазет и так далее), следить, чтобы в части не было пьянства и наркомании, связываться с родственниками военнослужащих, ну и тому подобными вещами.

Подчиняться они будут командиру роты, ему же и докладывать о «морально-политическом» состоянии солдат.

Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» полковник Валерий Берестов уверен, что замполиты смогут улучшить моральный климат в частях и повысят и боепособность, пишет газета "Известия".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Цена на нефть Brent опустилась ниже $67
Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»
Пушков: без России форум в Давосе перестанет быть всемирным
Европарламент планирует провести экстренную встречу по Brexit
CNN подает в суд на Дональда Трампа
Ученые рассказали о различия мужского и женского мышлений
ХАМАС объявил о перемирии с Израилем
Меркель поддержала инициативу создания общеевропейской армии
Собор УПЦ призвал Константинопольский патриархат к диалогу
Сын Уилла Смита совершил каминг-аут
Медведев: Россия может отказаться от участия в Давосском форуме
Навального не выпускают из России за миллионные долги
Старший брат Игоря Талькова прокомментировал возобновление расследования убийства певца
Глава Палестины призвал дипломатов подать жалобу в МУС на Израиль
Порошенко отменил встречу с архиереями УПЦ
Ученые нашли способ добывать кислород на Марсе
Президент Сингапура подняла бокал за здоровье Путина и дружбу с Россией
Актер Райан Рейнольдс озвучил Пикачу в новом фильме о покемонах
СК возобновляет расследование по делу об убийстве певца Игоря Талькова
В ликвидации лесных пожаров в Калифорнии задействовали заключенных