В армию вернутся ротные замполиты

8 Нояб. 13:29 2018-11-08T13:29:43+03:00

Изменить размер текста: A A

То, что недавно было лишь обещанием, становится явью - в армию возвращаются ротные замполиты. Первые должности появились в мотострелковых частях и соединениях. Остальные - на очереди.

Напомним, замполиты исчезли в 2008 году. И вот, спустя 10 лет, решили их возродить вместе с Главным военно-политическим управлением.

Молодежь в армию приходит разношерстная и сплотить их в единый коллектив тяжело. Как раз замполиты и занимались этим вопросом: формировать идеологию, а так как марксизма-ленинизма давно нет, будут делать упор на патриотизм.

На данный момент замполиты появились в мотострелковых ротах численностью более 100 солдат. Потом они появятся и в подразделениях, где 75 военнослужащих. К 1 декабря все должности замполитов должны быть укомплектованы.

Но, если раньше у замполитов были привилегированные полномочия, на этот раз это будут скорее офицеры-психологи-воспитатели. Они будут следить за психологическим состоянием бойцов, формировать в них командный дух (с помощью мероприятий, стенгазет и так далее), следить, чтобы в части не было пьянства и наркомании, связываться с родственниками военнослужащих, ну и тому подобными вещами.

Подчиняться они будут командиру роты, ему же и докладывать о «морально-политическом» состоянии солдат.

Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» полковник Валерий Берестов уверен, что замполиты смогут улучшить моральный климат в частях и повысят и боепособность, пишет газета "Известия".