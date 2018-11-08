Военным хотят запретить размещать о себе данные в интернете

8 Нояб. 13:34 2018-11-08T13:34:33+03:00

Военным хотят запретить выкладывать в интернет информацию о своей службе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Государственная дума рассмотрит в первом чтении законопроект, который запрещает военнослужащим размещать в СМИ и интернете информацию о себе и своих сослуживцах. Речь идет о фото, видео и геолокациях, позволяющих раскрыть место несения службы.

"Военнослужащим запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, воинских частей, организаций и подразделений", - указано в поправках.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что информация от военнослужащих может применяться для информационного и информационно-психологического воздействия, а также формировании предвзятой оценки государственной политики Российской Федерации.

За нарушение данного запрета депутаты предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности. Солдатов, проходящих службу по контракту, намерены досрочно увольнять. Предлагаемый законопроект не будет распространяться на граждан, уволенных с военной службы.

Известно, что разработчиком проекта стало Министерство обороны РФ. При создании был использован зарубежный опыт.