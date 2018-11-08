В Крупном ДТП в Занзибаре погибли 47 человек

8 Нояб. 13:32 2018-11-08T13:32:50+03:00

В Зимбабве в крупной аварии погибли 47 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В лобовом столкновении двух пассажирских автобусов в Зимбабве, по меньшей мере, погибли 47 человек. Смертельная авария произошла на северо-востоке страны.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли 45 взрослых и два ребенка. При этом ранее власти сообщали лишь о 30 погибших на месте аварии.

Инцидент произошел накануне, 7 ноября, в районе города Русапе. Причины аварии не называются, известно лишь, что лобовое столкновение оказалось настолько сильным, что автобусы не подлежат восстановлению. У одного из них полностью отсутствует передняя часть, передает сайт «Свободная пресса».

В настоящее время расследованием инцидента занимается местная полиция. Стражам порядка предстоит выяснить, по чьей вине произошло столкновение, и что стало причиной смертельной аварии, пишет сайт телеканала «Звезда».