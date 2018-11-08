8 Нояб. 13:42 2018-11-08T13:42:16+03:00

Москва и Пекин подписали протокол о совместной разработке ракетных двигателей Фото: REUTERS

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Генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов и президент Шестой академии китайской космической корпорации науки и техники Лю Чжижан (КНР) подписали протокол, который направлен сотрудничество в области конструирования и изготовления ракетных двигателей.

«Согласно подписанному протоколу, сотрудничество в области ракетных двигателей может осуществляться по направлениям разработки жидкостных ракетных двигателей на компонентах топлива кислород-керосин, кислород-водород и кислород-метан», — указывается на сайте «Роскосмоса».

Подписание протокола состоялось в рамках международного авиационно-космического салона Air Show China 2018 в китайском городе Чухай.

Генеральный директор АО «НПО Энергомаш» Игорь Арбузов назвал подписаний протокола историческим моментом, отметив, что переговоры с китайской стороной длились несколько лет.

«Сегодняшний протокол — это переход наших отношений в практическую плоскость», - отметил Арбузов.

Ранее сайт kp.ru писал, что Российский производитель ракетных двигателей НПО "Энергомаш" передал США партию из четырех ракетных двигателей РД-180.