8 Нояб. 13:40 2018-11-08T13:40:12+03:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятый на Украине закон о нарушении границы. Она назвала этот документ нагнетанием истерики перед предстоящими выборами и отметила, что закон дает возможность украинским властям подвести под него любого человека.

"Содержащиеся в тексте закона обоснования случаев наступления уголовной ответственности... дают властям широкие, а, лучше сказать, просто безбрежные возможности для свободной трактовки принятого документа", — сказала Захарова на брифинге в четверг, 8 ноября.

Она отметила, что в Москве закон расценивают как попытку Киева в офередной раз нагнетать антироссийские настроения.

"Мы расцениваем все это как очередную попытку киевского руководства под вымышленным предлогом защиты суверенитета и территориальной целостности Украины продолжить нагнетать антироссийскую истерику в стране накануне президентских выборов", — добавила Захарова.