Захарова прокомментировала принятый на Украине закон о нарушении границы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятый на Украине закон о нарушении границы. Она назвала этот документ нагнетанием истерики перед предстоящими выборами и отметила, что закон дает возможность украинским властям подвести под него любого человека.
"Содержащиеся в тексте закона обоснования случаев наступления уголовной ответственности... дают властям широкие, а, лучше сказать, просто безбрежные возможности для свободной трактовки принятого документа", — сказала Захарова на брифинге в четверг, 8 ноября.
Она отметила, что в Москве закон расценивают как попытку Киева в офередной раз нагнетать антироссийские настроения.
"Мы расцениваем все это как очередную попытку киевского руководства под вымышленным предлогом защиты суверенитета и территориальной целостности Украины продолжить нагнетать антироссийскую истерику в стране накануне президентских выборов", — добавила Захарова.