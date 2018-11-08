2018-11-08T13:51:13+03:00
Общество

В Китае задержали менеджеров фирмы, которые заставляли подчиненных пить урину

Так начальство наказывало сотрудников за невыполнение плана продаж
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Китае задержали менеджеров фирмы, которые заставляли подчиненных пить уринуВ Китае задержали менеджеров фирмы, которые заставляли подчиненных пить урину
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В Китае в провинции Гуйчжоу на протяжении нескольких месяцев менеджеры одной из фирмы по благоустройству жилья издевались над своими сотрудниками. Тех работников, которые по разным причинам не выполняли план продаж наказывали самыми извращенными способами: заставляли из пластиковых стаканчиков пить свобственную мочу, зажав нос, избивали ремнем на глазах у коллектива. Чаще всего происходящее снимали на камеру. Спустя некоторое время одно из шокирующих видео попало на китайский сайт Weibo. Буквально за несколько дней ужасающие кадры набрали 30 миллионов просмотров. Видео очень быстро стало вирусным.

Позже выяснилось, что показанные на кадрах методы наказания были не единственными. Начальство регулярно угрожало подчиненным, что заставит их есть тарканов или побреют им головы, если работники не выполнят план продаж. К слову, сама фирма уже два месяца не выплачивала никому из сотрудников зарплату. Люди боялись, что им не отдадут деньги, если они расскажут о том, что на самом деле происходит в стенах компании, сообщает издание "Daily Mail".

Полиция обратила внимание на произошедшее и спустя некоторое время задержала трех менеджеров фирмы, главных подозреваемых в регулярных издевательствах над работниками. Теперь им грозит тюремное заключение.

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