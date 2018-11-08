Суд принял иск о передаче государству имущества соучастника полковника Захарченко

8 Нояб. 14:18 2018-11-08T14:18:50+03:00

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В четверг, 8 ноября, стало известно, что Гагаринский районный суд Москвы принял иск о передаче государству имущества обвиняемого в коррупции Дмитрия Сенина - соучастника полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко. Соответствующее прошение подала генеральная прокуратура России.

Между тем, как подчеркнули в суде, дата рассмотрения искового заявления пока не назначена. «Иск зарегистрирован 7 ноября. Дата рассмотрения пока не назначена», - сказал собеседник ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду появилась информация о том, что в Генпрокуратуре РФ подписали исковое заявление об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Дмитрия Сенина, которое, по данным правоохранителей, было получено незаконным путем и изъято в ходе расследования уголовного дела. Речь идет о 28 объектах недвижимости и пяти автомобилях, общая стоимость которых оценивается более чем в 380 миллионов рублей.