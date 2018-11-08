Стала известна причина взрыва на Украине минометов «Молот»
Военный прокурор Центрального района Украины представил итоги по расследованию взрывов минометов «Молот». Комментарий представителя ведомства появился в социальной сети Facebook.
Согласно опубликованным данным, главной причиной взрывов минометов «Молот» стало двойное заряжание и нарушение порядка проведения стрельб личным составом.
По словам прокурора, на данный момент Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины продолжает экспертизы, в которых проверяется техническое состояние минометов, соответствие их тактико-техническим характеристикам, заявленные заводом-изготовителем и возможность их безопасного использования во время боевых действий.
Военные Украины считают, что оснований утверждать о надлежащем качестве миномета нет.
Напомним, что летом два военнослужащих ВСУ погибли в результате подрыва «Молота», который использовался для обстрела жилых кварталов ЛНР. Еще девять человек получили ранения.
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