Стала известна причина взрыва на Украине минометов «Молот»

8 Нояб. 14:38 2018-11-08T14:38:55+03:00

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Военный прокурор Центрального района Украины представил итоги по расследованию взрывов минометов «Молот». Комментарий представителя ведомства появился в социальной сети Facebook.

Согласно опубликованным данным, главной причиной взрывов минометов «Молот» стало двойное заряжание и нарушение порядка проведения стрельб личным составом.

По словам прокурора, на данный момент Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины продолжает экспертизы, в которых проверяется техническое состояние минометов, соответствие их тактико-техническим характеристикам, заявленные заводом-изготовителем и возможность их безопасного использования во время боевых действий.

Военные Украины считают, что оснований утверждать о надлежащем качестве миномета нет.

Напомним, что летом два военнослужащих ВСУ погибли в результате подрыва «Молота», который использовался для обстрела жилых кварталов ЛНР. Еще девять человек получили ранения.