Китай выкупил у России 20 вертолетов «Ансан»

8 Нояб. 14:41 2018-11-08T14:41:19+03:00

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Ассоциации медицины катастроф Китая подписала соглашение о покупке 20 вертолетов «Ансат» российского производителя «Вертолеты России» на выставке Airshow China. Глава «Вертолетов России» Андрей Богинский сообщил, что до конца 2018 года планируется "валидировать сертификат в Китае и поставить все машины по данному контракту в 2019-2020 годах». По его мнению, благодаря данному контракту «Ансаты» выходят на международный рынок.

Вертолеты будут переданы Китаю в многоцелевой комплектации. Отмечается, что купленные машины в случае оснащения медицинским модулем могут использоваться для оказания первой помощи, экстренной эвакуации пациентов, в том числе в местности со сложным рельефом.

Ранее сайт kp.ru писал, что Китай и Россия подпишут соглашение о разработке совместного вертолета в ближайшие полгода.