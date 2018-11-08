Китай выкупил у России 20 вертолетов «Ансан»
Ассоциации медицины катастроф Китая подписала соглашение о покупке 20 вертолетов «Ансат» российского производителя «Вертолеты России» на выставке Airshow China. Глава «Вертолетов России» Андрей Богинский сообщил, что до конца 2018 года планируется "валидировать сертификат в Китае и поставить все машины по данному контракту в 2019-2020 годах». По его мнению, благодаря данному контракту «Ансаты» выходят на международный рынок.
Вертолеты будут переданы Китаю в многоцелевой комплектации. Отмечается, что купленные машины в случае оснащения медицинским модулем могут использоваться для оказания первой помощи, экстренной эвакуации пациентов, в том числе в местности со сложным рельефом.
Ранее сайт kp.ru писал, что Китай и Россия подпишут соглашение о разработке совместного вертолета в ближайшие полгода.