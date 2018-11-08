Задержанный в Монако Рыболовлев отказался отвечать на вопросы следователей
В четверг, 8 ноября, появилась информация о том, что российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев, задержанный в Монако 6 ноября, отказался общаться со следователями. По некоторым данным, он не ответил ни на один из 600 заданных ему вопросов.
Причиной стало несогласие бизнесмена с действиями следователей: предприниматель считает неправомерной проверку телефонной переписки его адвоката Татьяны Бершеды, пишет газета Nice-Matin.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Рыболовлев был задержан в Монако в минувший вторник, 6 ноября. В тот же день в апартаментах миллиардера в Монте-Карло прошли обыски. А 7 ноября предпринимателю предъявили обвинение, однако, по какой статье не уточнялось. Однако известно, что обвинения были предъявлены и адвокату бизнесмена Татьяне Бершеде, а также жене и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино - Кристине и Антуану Нармино
Стоит отметить, что, по данным местных СМИ, Дмитрия Рыболовлева подозревают в «коррупции, торговле влиянием» и соучастии в этих преступлениях».
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