Задержанный в Монако Рыболовлев отказался отвечать на вопросы следователей

8 Нояб. 14:38 2018-11-08T14:39:20+03:00

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В четверг, 8 ноября, появилась информация о том, что российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев, задержанный в Монако 6 ноября, отказался общаться со следователями. По некоторым данным, он не ответил ни на один из 600 заданных ему вопросов.

Причиной стало несогласие бизнесмена с действиями следователей: предприниматель считает неправомерной проверку телефонной переписки его адвоката Татьяны Бершеды, пишет газета Nice-Matin.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Рыболовлев был задержан в Монако в минувший вторник, 6 ноября. В тот же день в апартаментах миллиардера в Монте-Карло прошли обыски. А 7 ноября предпринимателю предъявили обвинение, однако, по какой статье не уточнялось. Однако известно, что обвинения были предъявлены и адвокату бизнесмена Татьяне Бершеде, а также жене и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино - Кристине и Антуану Нармино

Стоит отметить, что, по данным местных СМИ, Дмитрия Рыболовлева подозревают в «коррупции, торговле влиянием» и соучастии в этих преступлениях».