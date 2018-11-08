Путин прибыл на саммит ОДКБ в Казахстан
Владимир Путин прилетел в столицу Казахстана, чтобы принять участие в саммите Совета коллективной безопасности ОДКБ. На сессии глава государства встретится с президентами Армении, Беларуссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Как сообщается на официальном портале ОДКБ, в повестке дня — обсуждение проблем международной и региональной безопасности, вопросы координации внешнеполитической деятельности государств, совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам и развития военного потенциала.
Известно, что Армению на саммите будет представлять исполняющий обязанности Премьер-министра Никол Пашинян.
Ряд вопросов главы государств обсудят в узком составе. Остальные пункты повестки дня будут рассмотрены на пленарном заседании.
Планируется рассмотрение нескольких проектов, посвященных международной безопасности. Будут подняты кадровые вопросы и подписаны соглашения.
Организация договора о коллективной безопасности — международная организация, целью которой является «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности». Ей членами являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.