2018-11-08T14:56:50+03:00
Политика

Путин прибыл на саммит ОДКБ в Казахстан

Мероприятие посетят президенты России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана
Алена Басавина
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Владимир Путин обсудит вопросы безопасности с главами других странВладимир Путин обсудит вопросы безопасности с главами других странФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Владимир Путин прилетел в столицу Казахстана, чтобы принять участие в саммите Совета коллективной безопасности ОДКБ. На сессии глава государства встретится с президентами Армении, Беларуссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Как сообщается на официальном портале ОДКБ, в повестке дня — обсуждение проблем международной и региональной безопасности, вопросы координации внешнеполитической деятельности государств, совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам и развития военного потенциала.

Известно, что Армению на саммите будет представлять исполняющий обязанности Премьер-министра Никол Пашинян.

Ряд вопросов главы государств обсудят в узком составе. Остальные пункты повестки дня будут рассмотрены на пленарном заседании.

Планируется рассмотрение нескольких проектов, посвященных международной безопасности. Будут подняты кадровые вопросы и подписаны соглашения.

Организация договора о коллективной безопасности — международная организация, целью которой является «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности». Ей членами являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.

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