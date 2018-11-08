2018-11-08T15:19:10+03:00
Общество

Заключенным в колониях запретят пользоваться мобильной связью

ФСИН хочет ограничить использование услуг сотовых операторов в своих учреждениях
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments17
На территории колоний хотят отключить мобильную связьНа территории колоний хотят отключить мобильную связьФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Федеральная служба исполнения наказаний России планирует на законодательном уровне ввести запрет на мобильную связь в колониях. Об этом заявил замдиректора ведомства Валерий Бояринев.

По словам представителя ФСИН, работа в этом направлении ведомства уже ведет совместно с Минкомсвязи.

"На сегодняшний день решаем вопрос по исключению услуг связи операторами мобильной сети на территории наших исправительных учреждений. Для этого нужно вносить изменения в отдельные реестры", — сказал Бояринев "Интерфаксу".

Известно, что с начала 2018 года сотрудники колоний смогли изъять у осужденных около 10 тысяч мобильных устройств. В отношении лиц, которые доставляют в учреждения запрещенные гаджеты, возбуждены десятки уголовных дел.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинская певица Приходько в «лживой и подлой игре»
Число погибших из-за лесного пожара в Калифорнии возросло до 44 человек
Вице-президент США пригрозил Китаю «холодной войной»
В УПЦ не понимают причины отказа Порошенко от встречи с епископами
Шеф Пентагона побывает на границе с Мексикой
«Голодающий депутат», месяц питавшийся на 3,5 тысячи рублей, подвел итоги своего эксперимента
Певица Гречка впервые призналась, что ее задели слова Земфиры о внешности и творчестве
Меланья Трамп потребовала уволить помощницу Болтона
Представитель вдовы Игоря Талькова: Мы хотим довести это дело до суда
Цена нефти Brent опустилась ниже $65 за баррель
Столичные полицейские нашли двух детей, которых отец увез на угнанном такси
Сантьяго Солари стал главным тренером «Реала»
В России ответили на обвинения во взломе GPS во время учений НАТО
Адвокат Кокорина попросил Мосгорсуд отменить арест
Греф назвал идею об использовании невостребованных вкладов изобретением велосипеда
Норвегия заявила, что Россия глушила GPS во время учений НАТО
Мэр Москвы уволил главу управы района Кунцево
Козак: снижения цен на бензин не предвидится