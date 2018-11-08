Заключенным в колониях запретят пользоваться мобильной связью

8 Нояб. 15:19 2018-11-08T15:19:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Федеральная служба исполнения наказаний России планирует на законодательном уровне ввести запрет на мобильную связь в колониях. Об этом заявил замдиректора ведомства Валерий Бояринев.

По словам представителя ФСИН, работа в этом направлении ведомства уже ведет совместно с Минкомсвязи.

"На сегодняшний день решаем вопрос по исключению услуг связи операторами мобильной сети на территории наших исправительных учреждений. Для этого нужно вносить изменения в отдельные реестры", — сказал Бояринев "Интерфаксу".

Известно, что с начала 2018 года сотрудники колоний смогли изъять у осужденных около 10 тысяч мобильных устройств. В отношении лиц, которые доставляют в учреждения запрещенные гаджеты, возбуждены десятки уголовных дел.