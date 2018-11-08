Аэропорт Шереметьево открывает регулярные полеты в Дамаск

8 Нояб. 15:40 2018-11-08T15:40:56+03:00

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Международный аэропорт Шереметьево принял первый рейс из столицы Сирии. Воздушное судно приземлилось накануне, 7 ноября.

Рейс по маршруту Дамаск — Шереметьево — Дамаск осуществила сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines.

Как сообщает пресс-служба московского аэропорта, летать в Сирию россияне смогут еженедельно по средам из Терминала F. Полеты будут проходить на лайнере Airbus A320 с компоновкой 144 кресла в эконом-классе и 12 кресел в бизнес-классе.

Cham Wings Airlines - частная сирийская авиакомпания со штаб-квартирой в Дамаске, основанная в 2007 году. Осуществляет полеты в Ливан, Кувейт, Ирак, Оман, Катар, ОАЭ и Турцию.