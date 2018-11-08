Песков: отставка генпрокурора США — внутреннее дело Вашингтона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Вашингтона отставку Джеффа Сешнса с поста генерального прокурора США. Он также заявил, что ведущееся в Соединенных Штатах расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы не имеет к РФ никакого отношения.
"Это расследование - головная боль наших американских коллег, оно к нам не имеет никакого отношения", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что выводы комиссии, расследующей факты якобы российского вмешательства в выборы президента США, не выдерживают критики.
«Иных каких-то заключений этой комиссии мы не слышали. Мы не имеем отношения к этому и не хотели бы иметь", - добавил представитель Кремля.
Кроме того, Песков назвал «вопросом США» отставку Сешнса.
Напомним, накануне стало известно об отставке Сешнса с поста министра юстиции, генерального прокурора США. Как сообщил президент США Дональд Трамп, временно исполняющим обязанности главы минюста назначен экс-глава аппарата Сешнса Мэтью Уитэкер.