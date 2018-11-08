2018-11-08T15:51:16+03:00
Экономика

В школах могут появиться предметы по финансовой грамотности

Подтянуть знания хотят не только у детей, но и у взрослых
Ася РОМАНЧУК
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В России планируют подтянуть уровень финансовой грамотности населенияВ России планируют подтянуть уровень финансовой грамотности населенияФото: Олег ЗОЛОТО
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О том, что детей надо с малых лет учить обращаться с деньгами, в России говорят не первый год. В 2011-м Минфин даже разработал программу «Финансовой грамотности населения». Покатились по стране конкурсы, круглые столы, стали создавать образовательные программы, методички… А в 2017-м утвердили национальную стратегию повышения финансовой грамотности населения, рассчитанную до 2023 года.

И вот уже заговорили о внедрении в школах обязательного курса, посвященного финансам.

Мотивируют тем, что россияне не умеют делать вклады, оценивать риски и отличать финансовую пирамиду от финучреждений.

По данным Банка России только за последние 3 года мошенники обманули «вкладчиков» на 8 миллиардов рублей.

- В идеале финграмотность надо внедрять еще в детсаду, где в виде игры рассказывать детям о деньгах, и как ними пользоваться. А потом продолжать работу в школе, - говорит генеральный директор сервиса онлайн-займов «Робот Займер» Роман Макаров.

Идею внедрения подобного курса в школах поддерживают 44% россиян (данные ВЦИОМ). Но пока обязательным этот предмет в школах делать не будут. И так у детей большая нагрузка.

Пока предлагают подтянуть финграмотность взрослых, в том числе учителей и преподавателей, которые смогут внедрять элементы финграмотности на своих уроках, например в рамках изучения математики или обществознания, сообщает газета "Известия".

Кстати, найти ответ на многие финансовые вопросы можно уже сейчас на сайте kp.ru в рубрике "Финансовая грамотность".

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