2018-11-08T16:33:23+03:00
Общество

Глава ФСБ прокомментировал ситуацию с ключами шифрования Telegram

Александр Бортников считает, что с владельцы мессенджера не понимают важность помощи при борьбе с террористами
Алена Басавина
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Александр Бортников назвал сложной историю с блокировкой TelegramАлександр Бортников назвал сложной историю с блокировкой TelegramФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников назвал сложной историю с передачей Telegram ключей шифрования. Комментарий на эту тему глава ведомства дал журналистам по итогам совещания руководителей спецслужб.

"Хотелось бы сказать, что ситуация сложная с точки зрения понимания собственником самой компании необходимости оказания содействия структурам, борющимся с терроризмом", - сказал Бортников.

По его словам, руководство мессенджера не раз отказывало ФСБ в передаче данных, ссылаясь на защиту интересов общества. При этом, Telegram самостоятельно вычислил около 5 тысяч россиян, которые могли быть причастны к террористическим структурам.

"Тогда возникает вопрос - так дайте же нам информацию, чтобы мы ее учитывали, так не дают же", - сказал Бортников. Он считает, что ведомству все равно необходимо налаживать взаимодействие с мессенджером.

Напомним, что 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России. С ходатайством о блокировке выступил Роскомнадзор.

Представители ведомства, а также их коллеги из ФСБ посчитали, что мессенджер нарушает российское законодательство и является площадкой для общения террористов. Telegram было предложено передать ФСБ ключи дешифровки "секретных" чатов. Руководитель Telegram Павел Дуров отказался это сделать.

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