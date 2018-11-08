Полиция задержала рецидивиста, подозреваемого в убийстве женщины и ребенка на севере Москвы
В четверг, 8 ноября, стало известно о задержании подозреваемого в жестоком убийстве женщины и ее 13-летнего сына в квартире дома, расположенного на улице Софьи Ковалевской на севере Москвы.
Как уточнили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД РФ, задержанный мужчина - житель Подмосковья, который ранее был судим за совершение тяжких преступлений. «Задержанный, ранее судимый за совершение тяжких преступлений уроженец Москвы, проживающий на территории Московской области, в настоящее время доставляется для проведения следственных действий», - сказал собеседник ТАСС.
В квартире на севере Москвы обнаружили тела женщины и 12-летнего ребенка.
Как позже удалось выяснить "КП", подозреваемый несколько недель назад познакомился с женщиной в социальных сетях. Мотивы убийства правоохранителям еще предстоит установить.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 7 ноября, в квартире на улице Софьи Ковалевской на севере Москвы обнаружили тела 35-летней женщины и ее несовершеннолетнего сына с множественными ножевыми ранениями. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело: дело завели по статье «Убийство двух лиц». Известно, что семья переехала в столицу из Владимирской области. Ранее правоохранители подозревали в совершении преступления земляка погибших - однако эта версия не подтвердилась.