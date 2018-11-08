Кудрин видит риск падения реальных доходов населения

8 Нояб. 17:08 2018-11-08T17:08:27+03:00

Кроме того, в Счетной палате считают, что рост российской экономики в 2019 году может оказаться ниже 1%

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Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин, выступая в четверг, 8 ноября, в Госдуме, заявил, что реальные доходы населения (доходы россиян за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) по итогам текущего года могут снизиться.

«Ожидалось, что в этом году у нас будет положительный рост и будет наблюдаться рост реальных доходов населения. В настоящее же время мы видим риски, что они будут нулевыми или даже отрицательными», - приводит слова Кудрина ТАСС.

Также руководитель СП отметил, рост экономики России в 2019 году может оказаться ниже 1%. Говоря же об инфляции, Алексей Кудрин заметил, что прогноз его ведомства близок к прогнозу Центробанка, который ожидает, что этот показатель в следующем году ускорится до 5-5,5%.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, согласно официальному прогнозу правительства, рост ВВП в 2019 году замедлится до 1,3% после 1,8% в этом году. При этом Минэкономразвития не исключает замедления до 1%.