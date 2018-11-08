Песков прокомментировал решение США выйти из ДРСМД

8 Нояб. 17:31 2018-11-08T17:31:32+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение проблем Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и региональных конфликтов без обсуждения между Россией и США на высшем уровне обречено на пробуксовку. Кроме того, он выразил надежду на саммит «Большой двадцатки», который пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе.

"Вопросы ДРСМД,… региональные конфликты, — все это без обсуждения на высшем уровне российско-американском обречено, скажем так, на определенную пробуксовку. И можно предположить, что до того момента, как состоится в Аргентине 20-ка, этот багаж еще расширится, станет еще больше проблем, поэтому все находятся в ожидании", — отметил политик.

Ранее Песков высказался о том, что своим выходом из ДРСМД США фактически начинают гонку вооружений.

Представитель Кремля отметил, что своими действиями Вашингтон ввязывается в гонку вооружений.

«В первую очередь [мы] думаем о наших национальных интересах и о вопросах национальной безопасности России", - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. Американский лидер объявил, что что Россия якобы нарушает соглашение, из-за чего Вашингтон считает правильным разрыв соглашения.